Всем привет) На каких произведениях Русской и Зарубежной литературы можно раскр??ть проблему отношения к пленным ?

Литература

Всем привет) На каких произведениях Русской и Зарубежной литературы можно раскр??ть проблему отношения к пленным ?

Автор: Гость