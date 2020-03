Всем привет , помогите мне . Контрольная завтра ! 1.Начерти отрезок CD и отметьте на нём точку M. Измерьте отрезки CM и DM. 2.Начертите числовой луч , приняв за единичный отрезок длину двух клеток тетради.Отметьте на этом луч...

Математика

Всем привет , помогите мне . Контрольная завтра ! 1.Начерти отрезок CD и отметьте на нём точку M. Измерьте отрезки CM и DM. 2.Начертите числовой луч , приняв за единичный отрезок длину двух клеток тетради.Отметьте на этом луче точки , соответствующие числам 3, 11 , 15 ,7 . 3.Начертите прямую OB и отметьте на ней точки K , C и D.Запишите получившиешься на чертежевсе отрезки с концами в точках K , C и D и два луча с началом в точках C и D. 4.На отрезке CD , равном 18 см, отметили точку K , такую ,что CK=14см, и точку B, такую , что BD=12см.Вычислети длину отрезка BK. Напишите понятно , прошу !

Автор: Гость