Всем привет! помогите пожалуйста составить сочинение на тему " Мое путешествие в мир древних людей " НУЖНО ДО ЗАВТРА!!!!

Биология
Всем привет! помогите пожалуйста составить сочинение на тему " Мое путешествие в мир древних людей " НУЖНО ДО ЗАВТРА!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Однажды мне приснилось что я попал(а) в мир древних людей. Я ходил ...ходил...и думал(а) как тони тут живут?Камни и скалы...нету не света ни воды.И так я целый день ходил и вдруг увидел (а) динозавра и испугалась(я) и убежала(л).И тут я проснулась(я) и понял(а) что это был сон.Очень интересный сон.Вот бы побывать там.
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