Всем привет) помогите решить срочно!) Двое рабочих,работая вместе,завершили за 6 дней.Сколько дней потребовалось бы каждому рабочему на выполнение этой работы,если одному для этого требуется 5 дней меньше чем другому? 2 задач...

Алгебра
Всем привет) помогите решить срочно!) Двое рабочих,работая вместе,завершили за 6 дней.Сколько дней потребовалось бы каждому рабочему на выполнение этой работы,если одному для этого требуется 5 дней меньше чем другому? 2 задача Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 3 корень из 5см,а разность катетов -3см. Найдите катеты и периметр прямоугольного треугольника
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