Всем привет!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЛЕКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА, ГЕРОЙ И ЛЕЖЕБОКА

Всем привет!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЛЕКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА, ГЕРОЙ И ЛЕЖЕБОКА

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