Всем здравствуйте! Не можем решить задачу. Помогите, пожалуйста! Срочно нужно решение. Весь путь автомобиля составил 465 км. На первый участок пути по шоссе автомобиль затрати л 3 ч, на второй по просёлочной дороге - ...

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Всем здравствуйте! Не можем решить задачу. Помогите, пожалуйста! Срочно нужно решение. Весь путь автомобиля составил 465 км. На первый участок пути по шоссе автомобиль затрати л 3 ч, на второй по просёлочной дороге - 5 ч. Найдите скорость автомобиля на каждом участке пути, если известно, что на просёлочной дороге его скорость была на 27 кмч меньше, чем на шоссе.

Автор: Гость