Всем здравствуйте! Не можем решить задачу. Помогите, пожалуйста! Срочно нужно решение. Весь путь автомобиля составил 465 км. На первый участок пути по шоссе автомобиль затрати л 3 ч, на второй по просёлочной дороге - ...
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Всем здравствуйте! Не можем решить задачу. Помогите, пожалуйста! Срочно нужно решение. Весь путь автомобиля составил 465 км. На первый участок пути по шоссе автомобиль затрати л 3 ч, на второй по просёлочной дороге - 5 ч. Найдите скорость автомобиля на каждом участке пути, если известно, что на просёлочной дороге его скорость была на 27 кмч меньше, чем на шоссе.
Ответ(ы):
Гость:
1)27*3=81(км/ч) путь, пройденый за счет разницы в скоростях на участках. 2)465-81=384(км) проехали бы при равной скорости на участках. 3)5+3=8(ч) общее время 4) 384:8= 48(км/ч) скорость на проселочной дороге. 5)48+27=75 (км/ч) скорость на шоссе. Ответ: 75 км/ч и 48 км/ч
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