Всему название дано и зверю и предмету вещей вокруг полным полно а безымянных нет?? и все что может видеть глаз над нами и под нами и всё что в памяти у нас означено словами что имел ввиду автор,запишите несколтко слов названий...

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Всему название дано и зверю и предмету вещей вокруг полным полно а безымянных нет?? и все что может видеть глаз над нами и под нами и всё что в памяти у нас означено словами что имел ввиду автор,запишите несколтко слов названий предметов. Жук, ( шар, книга,зонт, кукла,роза,тыква.

Автор: Гость