Всматриваясь в эти создания, понимаешь, что хороший вкус это прежде всего чувство меры.Сделайте пожайлуста синтаксический разбор.
Русский язык
Всматриваясь в эти создания, понимаешь, что хороший вкус это прежде всего чувство меры.Сделайте пожайлуста синтаксический разбор.
Ответ(ы):
Гость:
"Всматриваясь в эти создания "-деепричастный оборот,понимаешь-сказуемое главного предложения,что-союз,хороший -определение,вкус-подлежащее,прежде всего чувство меры-дополнение
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