Всматриваясь в эти создания, понимаешь, что хороший вкус это прежде всего чувство меры.Сделайте пожайлуста синтаксический разбор.

Русский язык

Всматриваясь в эти создания, понимаешь, что хороший вкус это прежде всего чувство меры.Сделайте пожайлуста синтаксический разбор.

Автор: Гость