Вспахали 5/11 поля, что составило 220га. Сколько гектаров осталось вспахать?

Вспахали 5/11 поля, что составило 220га. Сколько гектаров осталось вспахать?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 220*11/5=484 га всё поле 2) 484-220=264 га осталось
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