Вспомни, что с помощью глагола можно назвать,выразить.В какие группы по оттенкам значений можно объединить такие глаголы? ИДТИ,СКАЗАТЬ,РЫЧАТЬ,ГРУСТИТЬ,ЕХАТЬ,КУКАРЕКАТЬ.ЛИКОВАТЬ,ШАГАТЬ,ВОСКЛИКНУТЬ,ПРОШЕПТАТЬ.ОГОРЧАТЬСЯ,ПЛЫТЬ,ГА...
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Вспомни, что с помощью глагола можно назвать,выразить.В какие группы по оттенкам значений можно объединить такие глаголы? ИДТИ,СКАЗАТЬ,РЫЧАТЬ,ГРУСТИТЬ,ЕХАТЬ,КУКАРЕКАТЬ.ЛИКОВАТЬ,ШАГАТЬ,ВОСКЛИКНУТЬ,ПРОШЕПТАТЬ.ОГОРЧАТЬСЯ,ПЛЫТЬ,ГАВКАТЬ.СПРОСИТЬ,ЛЕТЕТЬ.СМЕЯТЬСЯ,РАДОВАТЬСЯ,СТРЕКОТАТЬ,БЕЖАТЬ,БОЛЕТЬ,ШЕСТВОВАТЬ,ПЛАКАТЬ,КРИЧАТЬ,ОТВЕТИТЬ,ЩЕБЕТАТЬ,МЫЧАТЬ,ХОХОТАТЬ,ТОСКОВАТЬ. СКОЛЬКО ГРУПП ГЛАГОЛОВ ТЫ ВИДИШЬ?ПОСТОРАЙСЯ СФОРМУЛИРОВАТЬ,ПОЯСНИТЬ.ЧТООБЩЕГО МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЯМИ ГЛАГОЛОВ КАЖДО ГРУППЫ.ЗАПИШИ ГЛАГОЛЫ ПО ГРУППАМ,УКАЖИ ИХ ФОРМУ ГЛАГОЛОВ.
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Отгадай загадку я от солнца и огня, яркий луч несет меня, но бывает смысл иной: весь огромный шар земной немогу отгодать