Вспомни правило о суффиксах -ова, -ева, -ива, -ыва. Записывай сначала глагол в форме 1-го лица единственного числа настоящего времени. Это поможет тебе точно определить, какую гласную букву нужно вставить в суффикс. Команд..вать, совет..вать, отта..вать, бесед..вать, преслед..вать, отгад..вать, испыт..вать, угад..вать, пол..вать, ухаж..вать, распил..вать, проб..вать, успока..вать, посовет..вать.