Вспомни произведения созданныные народом которых говорится о том как человек был наказан за жадность.
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Вспомни произведения созданныные народом которых говорится о том как человек был наказан за жадность.
Ответ(ы):
Гость:
Господин из сан-франциско . мертвые души .
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