Вспомни сказку а.линдгрен Малыш и карлсон , который живёт на крыше .Проанализируйте одну из поделок карлсона с точки зрения признаков нравственного поступка.Сделайте вывод. Пожалуйста!!!! Этика...

Математика
Вспомни сказку а.линдгрен Малыш и карлсон , который живёт на крыше .Проанализируйте одну из поделок карлсона с точки зрения признаков нравственного поступка.Сделайте вывод. Пожалуйста!!!! Этика...
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