Вспомни сказку про Золушку, которую злая мачеха заставляла без устали трудиться по дому. Подумай, кому мачеха причиняла бальшой вред - Золушке или сво им дочерям. Свой ответ объясни СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА

Я думаю что мачеха причинила вред своим дочерям- так как она их не заставляла их ни капельки трудится по дому, а если бы они встали взрослыми, они не смогли бы убираться дома, посуду мыть, полы подметать, и представьте какой срач был бы у них дома? Ни какие бы принцы и даже обычные крестьяне, не взяли их в жены. Принцы любят добрых, умных и заботливых девушек - как золушка. Но золушке мачеха тоже причиняла небольшой вред- работы по дому было слишком много. Людям иногда нужен отдых.