Вспомни сказку в которой есть один из волшебных предметов.Как она называется?Кто главный герой?Составить рассказ и записать

Литература

Вспомни сказку в которой есть один из волшебных предметов.Как она называется?Кто главный герой?Составить рассказ и записать

Автор: Гость