Вспомни сказку в которой есть один из волшебных предметов.Как она называется?Кто главный герой?Составить рассказ и записать
Литература
Вспомни сказку в которой есть один из волшебных предметов.Как она называется?Кто главный герой?Составить рассказ и записать
Ответ(ы):
Гость:
Скатерть самобранка и Волшебная лампа Алладина
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