Вспомнила товарища, угощала соседку, нашла ежа, подвела товарища, хвалила учителя. Выпиши сначала словосочетания с именами существительными стоящими в родительном падеже а затем- в винительном. Разбери слова по составу- школьни...
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Вспомнила товарища, угощала соседку, нашла ежа, подвела товарища, хвалила учителя. Выпиши сначала словосочетания с именами существительными стоящими в родительном падеже а затем- в винительном. Разбери слова по составу- школьника, выбросила, затопила, подругу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нашла ежа, подвела товарища, вспомнила товарища, хвалила учителя. школь корень ник суфикс а окончание основа школьник, вы приставка бросил корень а окончание основа выбросил, за приставка топил корень а окончание основа затопил, по приставка друг корень а окончание основа подруг.
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