Вспомнила товарища, угощала соседку, нашла ежа, подвела товарища, хвалила учителя. Выпиши сначала словосочетания с именами существительными стоящими в родительном падеже а затем- в винительном. Разбери слова по составу- школьни...

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Вспомнила товарища, угощала соседку, нашла ежа, подвела товарища, хвалила учителя. Выпиши сначала словосочетания с именами существительными стоящими в родительном падеже а затем- в винительном. Разбери слова по составу- школьника, выбросила, затопила, подругу.

Автор: Гость