Вспомните анекдотические события из популярных мультфильмов о простоквашине.попробуйте рассказать коротко и смешно

Разное
Вспомните анекдотические события из популярных мультфильмов о простоквашине.попробуйте рассказать коротко и смешно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шарик- ты балбес)))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Jenny has got three pets a dog Charlie a cat tom and a parrot ken make up
Ответить
Разное
Запиши наблюдение за собакой пж быстрей
Ответить
Разное
К биологическим наукам может относится: 1) Минералогия 2) Зоология 3) Палеонтология 4) Геология 5) Энтомология (Нужно выбрать 3 ответа) ...
Ответить
Разное
Terry:.... . How are you ? Sylvia : ..... . And how are you ? Terry : ...... . Where were you at the end of december? What did you do ? Sylvia : .....
Ответить
Разное
На складе работали 3000 людей каждый из них должен дотащить по одной коробке. сколько коробок?
Ответить
Разное
ОЧЕНЬ СРОЧНО!! Пожалуйста 9х/9х-4-12х/(3х-2)(3х+2)+4/9х-4= Пожалуйста, расскажите, как это решить! Я не могу(((
Ответить
Разное
Яка частина мови слово "Спраглому"?
Ответить
Разное
Запиши по возрастанию числа в которых 3 единиц 3 разряда и 2 единицы первого разряда
Ответить
Разное
Решите неравенство: Срочно надо,заранее спасибо
Ответить
Разное
ПОЖАЛУЙСТА Помогите просклонять простое предложение по временам английского языка Предложение I listen to music. Просклонять в present/past/future ...
Ответить