Вспомните о весеннем и добром празднике мам бабушек подружек дорогих для вас женщины Как вы их поздравить?

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Маму поздравить с 8 марта - очень легко, ведь твое существование - уже подарок для неё. В этот праздник цветы - лишь способ сделать приятно, но ещё приятнее будет просто побыть в жтот день вместе с мамой: погулять, сводить в какое-нибудь уютное, спокойное место или просто побыть дома и поговорить с ней на самые разные темы. Для бабушки, подарок на 8 марта - то же самое, что и для мамы. Например, для моей бабушки, подарок - это когда я приезжаю к ней после школы на выходные со зверским аппетитом. Для неё радость - кормить меня. Для того, чтобы купить что-то своим подругами, в качестве подарка, я сначала включаю мозг и вспоминаю, о чем мы говорили с ними незадолго до праздника. Возможно, они на что-то намекали или ты просто заметил, что им что-то необходимо. К примеру, я одной из своих подруг купила грелку, в виде овечки. Её кладешь в микроволновку, а потом достаешь и греешься. Меня натолкнуло купить этот подарок воспоминание о том, что моя подруга зимой очень сильно мерзнет и я решила, что такой подарок будет весьма актуальным и полезным) Ну и конечно, как же без поздравлений своей любимой второй половинки? Девушкам от парней всегда нужно что-то особенное, неординарное, оригинальное. Обычно, они ставят намеки, но такие, которые парни не всегда замечают. Поэтому, простым решением подарка будет просто спросить у девушки: "Как ты думаешь, что я тебе подарю?" - она перечислит все, что она хотела бы получить. Со мной уже проводили такой эксперимент)) а вообще, я люблю получать простые подарки от противоположного пола. Подарки, сделанные своими руками и самое главное, с любовью. Либо вообще ничего не получать, а просто погулять по парку в спокойной обстановке. Девушки - сложные существа. Цену и качество подарка для неё судите по её характеру.