Вспомните правило написания звонких и глухих согласных .прочитайте шуточное стихотворение А. Шибаева выпишите неверно написанные слова пришло письмишко мне

Русский язык
Вспомните правило написания звонких и глухих согласных .прочитайте шуточное стихотворение А. Шибаева выпишите неверно написанные слова пришло письмишко мне
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лук-луг, лижу- лежу, лиса- леса, прут- пруд, запиваю- запеваю, грусть- груздь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
За ужином Таня съела столько же пирожных, сколько и её дочка, а Маша в три раза больше, чем её дочка, причём каждый съел целое количество пирожных....
Ответить
Английский язык
Напишите рассказ на английском на тему Sports girl
Ответить
Английский язык
НА РУССКИЙ ПОЖАЛУЙСТА I remember first learning that you can cry from any emotion, that emotions are chemical levels in your brain and your body ...
Ответить
Физика
Какие силы называют центральным?
Ответить
Биология
Человеческий голосовой аппарат тоже может быть музыкальным инструментом где ист??чником звука является упругие мышечные связки. а что является рез...
Ответить