Вспомните правило написания звонких и глухих согласных .прочитайте шуточное стихотворение А. Шибаева выпишите неверно написанные слова пришло письмишко мне
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Вспомните правило написания звонких и глухих согласных .прочитайте шуточное стихотворение А. Шибаева выпишите неверно написанные слова пришло письмишко мне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лук-луг, лижу- лежу, лиса- леса, прут- пруд, запиваю- запеваю, грусть- груздь.
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