Вспомните правило написания звонких и глухих согласных .прочитайте шуточное стихотворение А. Шибаева выпишите неверно написанные слова пришло письмишко мне

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Вспомните правило написания звонких и глухих согласных .прочитайте шуточное стихотворение А. Шибаева выпишите неверно написанные слова пришло письмишко мне

Автор: Гость