Вспомните правило правописания гласных о и а в корнях -кас-/-кос- и лаг-/-лож- Распределите слова в два столбика A)слова с чередованием гласных а и о в корне. B)с проверяемы ми безударными гласными в корне. Коснул...

Вспомните правило правописания гласных о и а в корнях -кас-/-кос- и лаг-/-лож- Распределите слова в два столбика A)слова с чередованием гласных а и о в корне. B)с проверяемы ми безударными гласными в корне. Коснулся, косилка, соприкасается, покосился, косарь, косичка, косолапый, слагаемое, предлагать, изложение, ложбинка, сложение, изложили.