Вспомните сказку И. Губарёва "Королевство кривых зеркал" или одноимённый фильм. Расскажите о ситуации морального выбора её героев Гурда, Оли и Яло.

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Вспомните сказку И. Губарёва "Королевство кривых зеркал" или одноимённый фильм. Расскажите о ситуации морального выбора её героев Гурда, Оли и Яло.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В критической ситуации Оля становится более ответственной и требовательной к себе. Зато Яло воплощает все её недостатки: рассеянность, лень, чрезмерную любовь к сладкому, неаккуратность, боязливость.А про Гурда  не знаю.
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