Вспомните сказку И. Губарёва "Королевство кривых зеркал" или одноимённый фильм. Расскажите о ситуации морального выбора её героев Гурда, Оли и Яло.
Другие предметы
Вспомните сказку И. Губарёва "Королевство кривых зеркал" или одноимённый фильм. Расскажите о ситуации морального выбора её героев Гурда, Оли и Яло.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В критической ситуации Оля становится более ответственной и требовательной к себе. Зато Яло воплощает все её недостатки: рассеянность, лень, чрезмерную любовь к сладкому, неаккуратность, боязливость.А про Гурда не знаю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Сөйлемдерді дұрыс құрастырып жазыңыз 1) адам,тамақтану,ағзасы,өте,үшін,пайдалы 2)тағамдар,асханасында ,ыстық,мектеп,көп 3)қажет ,жемістер,кө...
Русский язык
Русский язык