Вспомнив или узнав,что такое анаграммы,соотнесите слова,находящиеся в двуз столб??ках,найдя пару каждому из них.

Русский язык
Вспомнив или узнав,что такое анаграммы,соотнесите слова,находящиеся в двуз столб??ках,найдя пару каждому из них.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ладошка-лошадка каркас - краска микроб -ромбик пластырь-псалтырь стрекун - трескун лекарство - стекловар равновесие-своенравие
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