Вспомнив или узнав,что такое анаграммы,соотнесите слова,находящиеся в двуз столб??ках,найдя пару каждому из них.

Русский язык

Вспомнив или узнав,что такое анаграммы,соотнесите слова,находящиеся в двуз столб??ках,найдя пару каждому из них.

Автор: Гость