ВСПЫШКИ, БУГРОМ, ГРОМ-какие разряды существительного?(конкретное, отвлеченное, со??ирательное, вещественное)
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ВСПЫШКИ, БУГРОМ, ГРОМ-какие разряды существительного?(конкретное, отвлеченное, со??ирательное, вещественное)
Ответ(ы):
Гость:
Я помню,как вспышки мелькнули и гром прогремел над бугром. вспышки - конкретное сущ., мн. число, им. падеж гром - конкретное сущ., ед. число, им. падеж над бугром - конкретное сущ., ед. число, тв. падеж Так я думаю. И вспышка, и гром, и бугор вполне конкретные вещи и явления, изменяющиеся по числам (например - громы и молнии, бугры на каждом шагу).
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