Вставь буквы безударных гласных. В скобках запиши проверочные слова. зам...рашка, б...р...да, пл...ховато, л...вушка, всп...минал, р...са, м...уканье, ш...рокая, побр...дил, т...йник, р...ка, ск...льзит, сокр...щение, ст...нут...
Русский язык
Вставь буквы безударных гласных. В скобках запиши проверочные слова. зам...рашка, б...р...да, пл...ховато, л...вушка, всп...минал, р...са, м...уканье, ш...рокая, побр...дил, т...йник, р...ка, ск...льзит, сокр...щение, ст...нут, з...мля, л...шадка, к...та, в шк...фу, от...щал, неб...льшая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗамАрашка (мАркий) бОрОда (бОроды, борОдушка) ,плОховато (плОхо) ,лОвушка (лОв) ,вспО.минал (вспОмнить) ,рОса (рОсы) ,мЯуканье (мЯу) ,шИрокая (шИрь) ,побрОдил,(брОдит) тАйник (тАйна) ,рЕка,(рЕки) скОльзит(скОльзкий) ,сОкрАщение(крАткий) ,стАнут (стАнет) ,зЕмля,(зЕмли) ЛОшадка,(лОшадь) кОта,(кОт) в шкАфу,(шкАф) отОщал(тОщий) ,небОльшая (бОльше)
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