Вставь недостающие буквы, запиши отгадки: 1) Сам вагон открыл нам двери, В город лестница ведёт. Мы своим глазам не верим: Всем стоят, она идёт. _______ 2) Я мчусь, держась за провода, Не заблужусь я никогда. ______ 3) ...

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Вставь недостающие буквы, запиши отгадки: 1) Сам вагон открыл нам двери, В город лестница ведёт. Мы своим глазам не верим: Всем стоят, она идёт. _______ 2) Я мчусь, держась за провода, Не заблужусь я никогда. ______ 3) Сижу верхом не на коне, А у туриста на спине. _______

Автор: Гость