Вставь недостающие буквы, запиши отгадки: 1) Сам вагон открыл нам двери, В город лестница ведёт. Мы своим глазам не верим: Всем стоят, она идёт. _______ 2) Я мчусь, держась за провода, Не заблужусь я никогда. ______ 3) ...

Русский язык
Вставь недостающие буквы, запиши отгадки: 1) Сам вагон открыл нам двери, В город лестница ведёт. Мы своим глазам не верим: Всем стоят, она идёт. _______ 2) Я мчусь, держась за провода, Не заблужусь я никогда. ______ 3) Сижу верхом не на коне, А у туриста на спине. _______
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.метро 2.трамвай или троллейбус 3.рюкзак
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