Вставь нужные буквы. Найди выделенные слова. Реши, рядом с какими словами в скобка?? ты укажешь род, а рядом с какими - число и падеж. Туч, луч, крыш, мышь, клавиш, калош, богач, дач, рощ, глушь.

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Вставь нужные буквы. Найди выделенные слова. Реши, рядом с какими словами в скобка?? ты укажешь род, а рядом с какими - число и падеж. Туч, луч, крыш, мышь, клавиш, калош, богач, дач, рощ, глушь.

Автор: Гость