Вставь нужные буквы. Найди выделенные слова. Реши, рядом с какими словами в скобка?? ты укажешь род, а рядом с какими - число и падеж. Туч, луч, крыш, мышь, клавиш, калош, богач, дач, рощ, глушь.
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Вставь нужные буквы. Найди выделенные слова. Реши, рядом с какими словами в скобка?? ты укажешь род, а рядом с какими - число и падеж. Туч, луч, крыш, мышь, клавиш, калош, богач, дач, рощ, глушь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Туч-мн.число Р.п., 2. Луч-м.р., 3.Крыш- мн.ч. Р.п., 4.Мышь- ж.р., 5. Калош-мн.ч. Р.п., 6. Клавиш-мн.ч Р.п., 7. Богач-м.р., 8. Дач-мн.ч. Р.п., 9. Рощ -мн.ч. Р.п., 10. Глушь-ж.р.
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