Вставь пропущенные буквы. От основ существительных, записанных в скобках, образуй прилагательные с помощью суффикса -лив- и запиши их в нужной форме. В прилагательных поставь ударение. Синим карандашом подчеркни прилагательные,...

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Вставь пропущенные буквы. От основ существительных, записанных в скобках, образуй прилагательные с помощью суффикса -лив- и запиши их в нужной форме. В прилагательных поставь ударение. Синим карандашом подчеркни прилагательные, в которых ударение падает на суффикс. (Сон)______________ да л_нивый - два родных бра_ца. (Запас)____________ лучше богатого. (За- висть)____________________ око вид_т д_лёко. (Стыд)_______________________ покраснеет, а бе_стыжий побледнеет. (Слеза)_____________ ________ слезами обольётся, а (смех)_______ _________ со смеху надорвётся.

Автор: Гость