Вставь пропущенные буквы. "Вот среди ел...й от ветв... к ветв... мелькает её пушистый хвост." НУЖНО СРОЧНО!!! ЗАРАНЕЕ СПС!!!

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Вставь пропущенные буквы. "Вот среди ел...й от ветв... к ветв... мелькает её пушистый хвост." НУЖНО СРОЧНО!!! ЗАРАНЕЕ СПС!!!

Автор: Гость