Вставь пропущенные числа чтобы получились верные равенства 6 м 30см = .... дм 43 дм 8см = ...см 3 м 5 см =....см 4км 8м = ....м 94 м 6дм =....дм
Математика
Вставь пропущенные числа чтобы получились верные равенства 6 м 30см = .... дм 43 дм 8см = ...см 3 м 5 см =....см 4км 8м = ....м 94 м 6дм =....дм
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1)63 2)438 3)305 4)4008 5)946
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