Вставь пропущенные числа,чтобы получились верные записи 1)22534/27=834(ост...) 2)10838/342=31(ост...) 3)1345/74=18(ост...) 4)9637/403=23(ост...) 5)9648/19=507(ост...)
Математика
Вставь пропущенные числа,чтобы получились верные записи 1)22534/27=834(ост...) 2)10838/342=31(ост...) 3)1345/74=18(ост...) 4)9637/403=23(ост...) 5)9648/19=507(ост...)
Ответ(ы) на вопрос:
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5)5 4)368 3)18 2)31 1)834
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