Вставь пропущенные орфограммы. С помощью нужных значков покажи, в каких частях сл??ва они находятся. ДЫМОВАЯ ЛЕСЕНКА По ступеньк_м винт_вым З_бирался в небо дым, И пускался наутёк Дым -- дымоч_к, Дым -- дым_к. Исч_зал...
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Вставь пропущенные орфограммы. С помощью нужных значков покажи, в каких частях сл??ва они находятся. ДЫМОВАЯ ЛЕСЕНКА По ступеньк_м винт_вым З_бирался в небо дым, И пускался наутёк Дым -- дымоч_к, Дым -- дым_к. Исч_зал он по чуть-чуть, Отправляясь в дальн_й путь. И ра_веялась за ним В неб_ лесенка, как дым! Выпиши из текста родственные слова. (Название тоже учитывай!) Среди родственных слов подчеркни исходное слово.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По ступенькам винтовым Забирался в небо дым, и пускался наутёк дым-дымочек дым-дымлк исчезал он по чуть-чуть отправляямь в дальний путь. И развеялась за ним В неболесенка, как дым
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