Вставь пропущенные орфограммы. С помощью нужных значков покажи, в каких частях сл??ва они находятся. ДЫМОВАЯ ЛЕСЕНКА По ступеньк_м винт_вым З_бирался в небо дым, И пускался наутёк Дым -- дымоч_к, Дым -- дым_к. Исч_зал...

Русский язык

Вставь пропущенные орфограммы. С помощью нужных значков покажи, в каких частях сл??ва они находятся. ДЫМОВАЯ ЛЕСЕНКА По ступеньк_м винт_вым З_бирался в небо дым, И пускался наутёк Дым -- дымоч_к, Дым -- дым_к. Исч_зал он по чуть-чуть, Отправляясь в дальн_й путь. И ра_веялась за ним В неб_ лесенка, как дым! Выпиши из текста родственные слова. (Название тоже учитывай!) Среди родственных слов подчеркни исходное слово.

Автор: Гость