Вставь пропущенные предлоги и приставки. Комар______ летел_____ комнату. Учитель_____ ??исал ответ ____ доске Корабль_____плыл____пристани рано утром Орел с добычей____ летел____гнезду К обеду туристы_____ шли____ручья

Русский язык

Вставь пропущенные предлоги и приставки. Комар______ летел_____ комнату. Учитель_____ ??исал ответ ____ доске Корабль_____плыл____пристани рано утром Орел с добычей____ летел____гнезду К обеду туристы_____ шли____ручья

Автор: Гость