Вставь пропущенные предлоги и приставки. Комар______ летел_____ комнату. Учитель_____ ??исал ответ ____ доске Корабль_____плыл____пристани рано утром Орел с добычей____ летел____гнезду К обеду туристы_____ шли____ручья
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Вставь пропущенные предлоги и приставки. Комар______ летел_____ комнату. Учитель_____ ??исал ответ ____ доске Корабль_____плыл____пристани рано утром Орел с добычей____ летел____гнезду К обеду туристы_____ шли____ручья
Ответ(ы):
Гость:
Комар влетел в комнату. Учитель написал ответ на доске. Корабль отплыл от пристани.
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