Вставь пропущенные слова в предложение Люди со ... кожей лучше защищены от воздейс??вия солнечных лучей чем люди со ... кожей

Биология
Вставь пропущенные слова в предложение Люди со ... кожей лучше защищены от воздейс??вия солнечных лучей чем люди со ... кожей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Люди со смуглой(темной) кожей лучше защищены от воздействия солнечных лучей чем люди со светлой кожей. это всё что я знаю....!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слова иней,роса называют явления природы.Запиши названия других явлений природы.??оставь предложения с этими словами.
Ответить
Русский язык
Плиз морфологический разбор слова различимое
Ответить
Алгебра
Квадрат суммы двух последовательных натуральных чисел больше суммы их квадратов на 612,найдите эти числа
Ответить
Литература
Чему научила тебя "Сказка о потерянном времени"? Какие выводы ты сделал? Напиши отзыв на произведение, используй слова ворожения: ЦЕНИТЬ ВРЕМЯ НЕ...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуста???????¿
Ответить