Вставь пропущенные слова в предложение Люди со ... кожей лучше защищены от воздейс??вия солнечных лучей чем люди со ... кожей
Биология
Вставь пропущенные слова в предложение Люди со ... кожей лучше защищены от воздейс??вия солнечных лучей чем люди со ... кожей
Ответ(ы):
Гость:
Люди со смуглой(темной) кожей лучше защищены от воздействия солнечных лучей чем люди со светлой кожей. это всё что я знаю....!
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