Вставь пропущенные в тексте задачи числа,используя её решение 1) 30-6=24(б) 2) 30+24=54(б) На завтрак школьники съели------ булочек,а в обед-----на----булочек----. Сколько всего булочек съели школьники? Нарисуй схему,соотве...
Математика
Вставь пропущенные в тексте задачи числа,используя её решение 1) 30-6=24(б) 2) 30+24=54(б) На завтрак школьники съели------ булочек,а в обед-----на----булочек----. Сколько всего булочек съели школьники? Нарисуй схему,соответствующую даной задаче. Спасибо
Ответ(ы):
Гость:
На завтрак школьники съели 30 булочек,а в обед на 6 булочек меньше.
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