Вставь пропущеные буквы . Подчеркни двумя чертами глагол исключение . Во саду ли , ??о поле . В город... Укрополе , где торчит струч... к дозорн....й над огрвд....й помидорн..й за морковн.. м мокр... м долом за чесночн...ым час...

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Вставь пропущеные буквы . Подчеркни двумя чертами глагол исключение . Во саду ли , ??о поле . В город... Укрополе , где торчит струч... к дозорн....й над огрвд....й помидорн..й за морковн.. м мокр... м долом за чесночн...ым част .... колом под св .....тлицею свекольн...й сыт ..й праздничн....й довольн. ....й лег на розов ....ый боч... .к кабач...к! держит листик на весу пьет медавую росу. прилогательные оброзовыные при помощи суффикса н от основ существительных . Рядом в скопках напиши эти существительные . Подчеркни чередования в корнях . прилогаиельные оброзованые при помощи суффикса ов от основ существительных . Рядом в скопках напиши эти существительные

Автор: Гость