Вставь пропушенные буквы. Подчеркни мягкие согласные. озаглавь текст. У Юры- с....бака Булка. У Димы-Альма. Булька-красивый и умный пёс. Алма-маленкая, в....селая с....бачка. Каждый день после школы мальчики водят с...бак гулять.
Русский язык
Вставь пропушенные буквы. Подчеркни мягкие согласные. озаглавь текст. У Юры- с....бака Булка. У Димы-Альма. Булька-красивый и умный пёс. Алма-маленкая, в....селая с....бачка. Каждый день после школы мальчики водят с...бак гулять.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собаки. У Юры собака Булка. У Дима-Альма . Булька- красивый и умный пёс . Алма- маленькая весёлая собачка . Каждый день после школы мальчики водят собак гулять.
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