Вставь пропушенные буквы. Подчеркни мягкие согласные. озаглавь текст. У Юры- с....бака Булка. У Димы-Альма. Булька-красивый и умный пёс. Алма-маленкая, в....селая с....бачка. Каждый день после школы мальчики водят с...бак гулять.

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Вставь пропушенные буквы. Подчеркни мягкие согласные. озаглавь текст. У Юры- с....бака Булка. У Димы-Альма. Булька-красивый и умный пёс. Алма-маленкая, в....селая с....бачка. Каждый день после школы мальчики водят с...бак гулять.

Автор: Гость