Вставь в пропуски нужные цифры. 1437см"2"=...дм"2"...см"2" 2415мм"2"=...см"2"...мм"2" 46030дм"2"=...м"2"...дм"2" "2" см, дм, мм в квадрате. СРОЧНО!!!!
Математика
Вставь в пропуски нужные цифры. 1437см"2"=...дм"2"...см"2" 2415мм"2"=...см"2"...мм"2" 46030дм"2"=...м"2"...дм"2" "2" см, дм, мм в квадрате. СРОЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)143 ДМ"2" 7 СМ"2" 2)241 СМ"2" 5 ММ"2" 3)4603 М"2" 0 ДМ"2"
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