Вставь вместо звездочек цифры чтобы решение было правильным : 1) 6*5+*71=1061 2) *6*-1*5=173 3) *7*+1*9=982 4) 6*5 -*7*=130 Помогите пожалуйста заранее спасибо
Математика
Вставь вместо звездочек цифры чтобы решение было правильным : 1) 6*5+*71=1061 2) *6*-1*5=173 3) *7*+1*9=982 4) 6*5 -*7*=130 Помогите пожалуйста заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) пример записан неправильно, ошибка или в ответе или в одной из цифр. т.к. если складывать единицы с единицами то 5+1 никак не может быть 1. 2) 368 - 195 = 173 3) 873 + 109 = 982 4) 605 - 475 = 130
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