Вставить окончания прилагательных и определить их род у всех. Свеж...(род) салями Забав... (род) кенгуру консервирован...(род) иваси маршрут...(род) такси шерестян...( ) кашне рещающ...() пенальти
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Вставить окончания прилагательных и определить их род у всех. Свеж...(род) салями Забав... (род) кенгуру консервирован...(род) иваси маршрут...(род) такси шерестян...( ) кашне рещающ...() пенальти
Ответ(ы):
Гость:
Свежая салями ( женский) Забавный кенгуру ( мужской) Консервированная иваси (женский) Маршрутное такси ( Средний) Шерстяное кашне( средний) Решающее пенальти ( средний)
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