Вставить окончания прилагательных и определить их род у всех. Свеж...(род) салями Забав... (род) кенгуру консервирован...(род) иваси маршрут...(род) такси шерестян...( ) кашне рещающ...() пенальти

Русский язык

Вставить окончания прилагательных и определить их род у всех. Свеж...(род) салями Забав... (род) кенгуру консервирован...(род) иваси маршрут...(род) такси шерестян...( ) кашне рещающ...() пенальти

Автор: Гость