Вставить предлоги am,is,are,can,has. I think Tiny.......kind and funny.Billy and Martin.......play chess well.How old .......you?-I ...... seven.Are you a pupil?-Yes,i ....... . ...........Tiny got many English books?-Yes,a lot...

Английский язык

Вставить предлоги am,is,are,can,has. I think Tiny.......kind and funny.Billy and Martin.......play chess well.How old .......you?-I ...... seven.Are you a pupil?-Yes,i ....... . ...........Tiny got many English books?-Yes,a lot of books.

Автор: Гость