Вставить пропущенные буквы и употребить слова в нужном падеже. В словах в скобках указать падеж и окончание. Текст: В воскресенье мы всем (класс) ходили в (т...атр) на (сп...ктакль) "Пеппи" по (повесть-сказка) Астрид Линдгрен...

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Вставить пропущенные буквы и употребить слова в нужном падеже. В словах в скобках указать падеж и окончание. Текст: В воскресенье мы всем (класс) ходили в (т...атр) на (сп...ктакль) "Пеппи" по (повесть-сказка) Астрид Линдгрен "Пеппи Длинный чулок". Б...леты приобрели в т...атральной (касса). В (сп...ктакль) участвовали не только взрослые артисты, но и дети. Наши места находились на (б...лкон) первого (ярус). Хорошо было видно всё, что происходило на (сцена). Остались хорошие воспоминания о посещении т...атра.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В театр (в.п,) на спектакль (в.п.) по повести-сказке (д.п) билеты (в.п) в театральной кассе (п.п). В спектакле (п.п). На балконе (п.п), яруса (р.п), на сцене (п.п). Театра (р.п)
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