Вставить пропущенные буквы. Обосновать. Пр_дорожный, пр_открыть, пр_одолеть пр_пятствие, пр_возмочь боль, пр_сесть на скамью, пр_глушить, пр_морский, пр_сытиться, пр_небрегать , пр_вращение, пр_следование, пр_знаться,...

ПрИдорожный, прИоткрыть, прЕодолеть прЕпятствие, прЕвозмочь боль, прИсесть на скамью, прИглушить, прИморский, прЕсытиться, прЕнебрегать, прЕвращение, прЕследование, прИзнаться, прЕзирать труса, прИбрежный, прЕображение, прИступить к делу, прИостановить, прЕвосходный, прЕобразование, прЕграда, прИручить, , прИстроить, , знаки прЕпинания, прЕзабавный котенок, прЕбывать в неведении, прИбывать по расписанию; старинное прЕдание, прИдание силы, прЕображенный, прИобретенный; прЕтворить в жизнь, прИтворить дверь, прИдел в храме , прЕдел всему; прИклонить ветви, прЕклонить колена, прИскорбный факт, прЕсветлый образ. ________________ Приставка при- обозначает: приближение: приехать, приблизиться; присоединение: пришить, прибить; неполноту действия: привстать, приоткрыть; сопутствующее действие: припевать, приговаривать; нахождение вблизи чего-либо: пригород, пришкольный; доведение действия до конца: приучить, прислать. ___________ Приставка пре- соответствует по значению: слову очень, которым можно заменить приставку пре- : • прЕсветлый ( = очень светлый ), • прЕзабавный ( = очень забавный ); приставке пере- , которой можно заменить приставку пре- : • преграда ( = перегородить ). _________________ В сходных по произношению словах различие в написании связано с различием в значении. ------ • предать (совершить предательство) • придать (сделать каким-нибудь по виду, добавить) ----- • преклонить (колени) • приклонить (ветви) ----- • пребывать (находиться где-либо) • прибывать (приезжать, прилетать) ------ • претворить (осуществить) • притворить (прикрыть) ----- • претвориться (осуществиться) • притвориться (принять иной вид) ----- • преступить (нарушить) • приступить (начать что-либо делать) ----- • предел (граница) • придел (пристройка) ----- • преходящий (временный) • приходящий (пришедший на какое-то время) ----- • преградить (поставить препятствие) • пригородить (пристроить) ______________________ Запомните написание пре- и при- в словах: ПРЕ- •превратить •презирать •президент •претензия •президиум •преимущество •прекратить •премьера •препятствие • препарат •преследовать •престиж • прекратить •претендент •препинание ПРИ- •приключение • природа •прибор •привидение •привилегия •приказ •приветствие •присяга •присутствовать •причина •причуда •приятель •пригласить •причудливый •призвание •прилежный •пригожий •примитивный