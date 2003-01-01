Вставить пропущенные буквы. "Юманите"обратил..сь с призывом к французам принять активное участие в избирательной кампании.Конго получил.. независимость в 1960году.ОСАГО был.. законодательно утверждён.. в 2003 году. Н...
Вставить пропущенные буквы. "Юманите"обратил..сь с призывом к французам принять активное участие в избирательной кампании.Конго получил.. независимость в 1960году.ОСАГО был.. законодательно утверждён.. в 2003 году. Невдалеке мы увидели горбат.. зебу
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ОбратилАсь( потому что газета- ж.р) получилА( если Конго- страна) и получилО ( если Конго- государство), былО утвержденО ( страхование- ср.р) горбатОГО ( все несклоняемые названия животных м.р)