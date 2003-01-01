Вставить пропущенные буквы. "Юманите"обратил..сь с призывом к французам принять активное участие в избирательной кампании.Конго получил.. независимость в 1960году.ОСАГО был.. законодательно утверждён.. в 2003 году. Н...

Вставить пропущенные буквы. "Юманите"обратил..сь с призывом к французам принять активное участие в избирательной кампании.Конго получил.. независимость в 1960году.ОСАГО был.. законодательно утверждён.. в 2003 году. Невдалеке мы увидели горбат.. зебу