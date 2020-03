Вставьте A там , где это возможно , В остальных случаях вставьте some. 1) May I have... sweet, please? 2) May I have...bread, please? 3) May I have...butter, please? 4)May I have...banana, please? 5)May I have...bananas, please...

Английский язык

Вставьте A там , где это возможно , В остальных случаях вставьте some. 1) May I have... sweet, please? 2) May I have...bread, please? 3) May I have...butter, please? 4)May I have...banana, please? 5)May I have...bananas, please? 6) Would you like ... sandwich? 7) Would you like ... ham? 8) Would you like ... ham sandwich? 9) Would you like ... cheese? 10) Would you like ... cheese sandwich? 11) Would you like ... tomato? 12) Would you like ... tomato soup?

Автор: Гость