Вставьте буквы (1) Художник Борис Иванович в туман_ по_кравшись к л_бедям, стал целит_ся. (2) П_думав он решил стр_лять мелкой дробью надеясь убить побольше птиц с_девших на озер_ . (3) Зар_див ружье пр_готовился выстр_лить...
Русский язык
Вставьте буквы (1) Художник Борис Иванович в туман_ по_кравшись к л_бедям, стал целит_ся. (2) П_думав он решил стр_лять мелкой дробью надеясь убить побольше птиц с_девших на озер_ . (3) Зар_див ружье пр_готовился выстр_лить. (4) Но стало казат_ся что не в лебедя а в человека стреля_ш_. (5) В_помнилась поэтическая сказка о девушк_ пр_враще_ой в лебедя. (6) Опустив ружье он долго любовался гордыми птицами потом п_пятившись отош_л. (7) Лебеди так и (не)узнали о страшной опас_ности гр_зивш_ им. (8) Такова власть красоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1) Художник Борис Иванович в тумане подкравшись к лебедям, стал целиться. (2) Подумав он решил стрелять мелкой дробью надеясь убить побольше птиц сидевших на озере . (3) Зарядив ружье приготовился выстрелить. (4) Но стало казаться что не в лебедя а в человека стреляешь. (5) Вспомнилась поэтическая сказка о девушке превращённой в лебедя. (6) Опустив ружье он долго любовался гордыми птицами потом п_пятившись отош_л. (7) Лебеди так и (не)узнали о страшной опас_ности гр_зивш_ им. (8) Такова власть красоты.
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