Вставьте глаголы в скобках в нужное время и напишите в пустых скобках какое это время . СРОЧНО НАДО!!!
Английский язык
Вставьте глаголы в скобках в нужное время и напишите в пустых скобках какое это время . СРОЧНО НАДО!!!
Ответ(ы):
Гость:
Play is reading helps write is cleaning goes lives worked
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ласточка с весною в сени к нам летит с ней солнце краше и весна милей разобрать предложение для синтаксического разбора
Математика
У мамы рост164 см . Мой брат на 16 см выше мамы , я пока на 8 см ниже мамы. Какой у меня рост? Сделай схематический чертёж к задаче и определи, на ...
Математика