Вставьте и проверьте буквы Заст...лают г...р...зонт, слышится ш...пот и ш...рох, редкос??ный эксп...нат, об...еди...ниться в группу, не участвуешь в ол...мп...аде, ветр...(нн,н)ый ветер.

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Вставьте и проверьте буквы Заст...лают г...р...зонт, слышится ш...пот и ш...рох, редкос??ный эксп...нат, об...еди...ниться в группу, не участвуешь в ол...мп...аде, ветр...(нн,н)ый ветер.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Застелают горизонт , слышмтся шепот и шорох , редкостный экспонат Олимпиаде, ветреный ветер
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