Вставте пропущенные буквы и обозначте орфограммы. С двумя словами составте словосочитания бледнолиц... й цитата ц...рк акац...я ц...плята куриц...н конституц...я ц...ганский с естриц...н куц...й

Разное
Вставте пропущенные буквы и обозначте орфограммы. С двумя словами составте словосочитания бледнолиц... й цитата ц...рк акац...я ц...плята куриц...н конституц...я ц...ганский с естриц...н куц...й
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Гость:
Бледнолиций цитата цирк акация цыплята курицынконституция цыганский сестрицын куцый
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