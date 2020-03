Вставьте пропущенное слово My sister tries to lead a ............. lifestyle-lots of exercise, fruit, and no jink food a)health б)healthy в)wealth г)wealthy

Английский язык

Автор: Гость