Вставьте пропущенные буквы, при списывании выделяйте морфемы в которых пропущенны буквы : п_дать книгу-оп_дают листья. П_лит из ружья - п_лить водой. п_родить ложь-п_родия на роман . Об_грить кровью- об_греть помещение.

Русский язык

Вставьте пропущенные буквы, при списывании выделяйте морфемы в которых пропущенны буквы : п_дать книгу-оп_дают листья. П_лит из ружья - п_лить водой. п_родить ложь-п_родия на роман . Об_грить кровью- об_греть помещение.

Автор: Гость