Вставьте пропущенные буквы, при списывании выделяйте морфемы в которых пропущенны буквы : п_дать книгу-оп_дают листья. П_лит из ружья - п_лить водой. п_родить ложь-п_родия на роман . Об_грить кровью- об_греть помещение.
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы, при списывании выделяйте морфемы в которых пропущенны буквы : п_дать книгу-оп_дают листья. П_лит из ружья - п_лить водой. п_родить ложь-п_родия на роман . Об_грить кровью- об_греть помещение.
Ответ(ы):
Гость:
Подать опадают палит полить породить пародия обагрить обогреть
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Русский язык
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Русский язык
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